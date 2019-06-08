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Зинченко — о разгроме Сербии: не хочется комментировать игру соперника

Зинченко — о разгроме Сербии: не хочется комментировать игру соперника
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу своей команды в матче отбора Евро-2020. Со счётом 5:0 подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Сербии.

«На самом деле не хотелось бы комментировать игру соперника. Главное, что нам удалось добыть три очка. Думаю, каждый болельщик получил удовольствие — это самое главное.

Мы здорово перестроились под игру соперника — они поменяли тактику, нам пришлось идти вперёд. Мы хорошо сегодня меняли ритм, использовали свободные зоны и всё сложилось.

Переломный момент? Сложно выделить какой-то гол. Думаю в целом мы контролировали всю игру и не дали ничего создать сопернику. Первый гол тоже придал нам уверенности», — заявил Зинченко в эфире телеканала Футбол 1.

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