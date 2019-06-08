Зинченко — о разгроме Сербии: не хочется комментировать игру соперника

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу своей команды в матче отбора Евро-2020. Со счётом 5:0 подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Сербии.
«На самом деле не хотелось бы комментировать игру соперника. Главное, что нам удалось добыть три очка. Думаю, каждый болельщик получил удовольствие — это самое главное.
Мы здорово перестроились под игру соперника — они поменяли тактику, нам пришлось идти вперёд. Мы хорошо сегодня меняли ритм, использовали свободные зоны и всё сложилось.
Переломный момент? Сложно выделить какой-то гол. Думаю в целом мы контролировали всю игру и не дали ничего создать сопернику. Первый гол тоже придал нам уверенности», — заявил Зинченко в эфире телеканала Футбол 1.
- 8 июня 2019
-
00:57
-
00:56
-
00:41
-
00:20
-
00:18
- 7 июня 2019
-
23:59
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:28
-
23:09
-
23:04
-
22:44
-
22:28
-
22:27
-
22:02
-
22:01
-
21:47
-
21:19
-
21:16
-
20:59
-
20:56
-
20:33
-
20:32
-
20:18
-
20:04
-
19:57
-
19:53
-
19:39
-
19:34
-
19:05
-
19:00
-
18:59
-
18:54