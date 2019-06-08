Появилась переписка Неймара и модели, обвинившей его в изнасиловании

Появилась переписка в WhatsApp форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара с моделью Нажилой Триндади, которая обвинила футболиста в изнасиловании. Общение футболиста с девушкой было опубликовано изданием Marca со ссылкой на Globo.Record TV.

Переписка начинается с укора модели в адрес футболиста, что тот не пришёл к ней, как обещал. В ответ Неймар написал, что был занят. Триндади сообщила, что всё ещё ждёт его в отеле, и назвала номер апартаментов.

Следующая переписка пары состоялась на следующий день. Неймар написал, что прощает девушку, после того как та его ударила. В ответ модель выслала футболисту несколько своих фото с синяками на теле. Также Триндади написала, что намерена прекратить общение с Неймаром. В свою очередь форвард «ПСЖ» послал сообщение: «Но ты также виновна в этих синяках. Ты просила большего». Также он попросил удалить сделанные фото и никому их не показывать. Ответ Триндади был следующим: «Ты с ума сошёл? Я попросила тебя остановиться, но ты только сказал: „Ну извини“.

Уже после того, как Неймар опубликовал в Instagram содержание разговора с Триндади, модель написала: «Ты очень хорошо знаешь, что ты сделал и как обращался со мной. На самом деле ты оскорбил меня! Даже если это никогда не станет известно и мы никогда больше не будем разговаривать друг с другом. В глубине души ты знаешь, что произошло. Надеюсь, ты никогда не почувствуешь боль, которую я испытала в ту ночь. Спи спокойно, и спасибо. По крайней мере, теперь я знаю, кто такой настоящий Неймар».