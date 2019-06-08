«Интер» и «Наполи» изучают возможность обмена Икарди и Инсинье
«Интер» и «Наполи» могут обменяться игроками, утверждает Corriere dello Sport.
По информации источника, в Милан может проследовать Лоренцо Инсинье, а в обратном направлении — Мауро Икарди. Клубы уже начали изучать возможность такого обмена.
Напомним, ранее Инсинье заявлял о желании сменить команду и получить новый вызов. Будущее Икарди в «Интере» видится не самым радужным после конфликта с болельщиками. Также новоиспечённый главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте уже сообщил, что не рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.
В завершившемся сезоне Инсинье принял участие в 41 матче на клубном уровне, Икарди — в 37. На счету первого — 14 забитых мячей и 6 результативных передач, у второго — 17 голов и 5 ассистов.
«Рома» сообщила «Интеру» о желании приобрести Икарди
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