«Интер» и «Наполи» изучают возможность обмена Икарди и Инсинье

«Интер» и «Наполи» могут обменяться игроками, утверждает Corriere dello Sport.

По информации источника, в Милан может проследовать Лоренцо Инсинье, а в обратном направлении — Мауро Икарди. Клубы уже начали изучать возможность такого обмена.

Напомним, ранее Инсинье заявлял о желании сменить команду и получить новый вызов. Будущее Икарди в «Интере» видится не самым радужным после конфликта с болельщиками. Также новоиспечённый главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте уже сообщил, что не рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.

В завершившемся сезоне Инсинье принял участие в 41 матче на клубном уровне, Икарди — в 37. На счету первого — 14 забитых мячей и 6 результативных передач, у второго — 17 голов и 5 ассистов.