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«Рома» сообщила «Интеру» о желании приобрести Икарди

«Рома» сообщила «Интеру» о желании приобрести Икарди
Футбол / Италия 0

Ещё один итальянский клуб выразил желание приобрести у миланского «Интера» нападающего Мауро Икарди.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, очередным претендентом на аргентинца стала «Рома». «Волки» в настоящий момент ведут переговоры с нерадзурри о переходе форварда Эдина Джеко, однако также обсуждает и других игроков. «Рома» уже уведомила «Интер» о заинтересованности в Икарди. Клубы находятся в хороших отношениях, но всё будет зависеть от решения самого футболиста.

Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Ювентус» или «Наполи». По информации СМИ, новый главный тренер «Интера» Антонио Конте потребовал продать форварда.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 11 голами (5 – с пенальти) и 4 результативными передачами.

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