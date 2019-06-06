«Рома» сообщила «Интеру» о желании приобрести Икарди

Ещё один итальянский клуб выразил желание приобрести у миланского «Интера» нападающего Мауро Икарди.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, очередным претендентом на аргентинца стала «Рома». «Волки» в настоящий момент ведут переговоры с нерадзурри о переходе форварда Эдина Джеко, однако также обсуждает и других игроков. «Рома» уже уведомила «Интер» о заинтересованности в Икарди. Клубы находятся в хороших отношениях, но всё будет зависеть от решения самого футболиста.
Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Ювентус» или «Наполи». По информации СМИ, новый главный тренер «Интера» Антонио Конте потребовал продать форварда.
В минувшем сезоне 26-летний нападающий провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 11 голами (5 – с пенальти) и 4 результативными передачами.
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