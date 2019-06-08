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Хорватия победила Уэльс в отборе Евро-2020, Исландия одолела Албанию

Хорватия победила Уэльс в отборе Евро-2020, Исландия одолела Албанию
Футбол / Евро-2020 0

В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Хорватии принимала Уэльс. Матч состоялся на стадионе «Градски» в Осиеке и завершился со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 16-й минуте — мяч в свои ворота отправил защитник валлийцев Джейми Лоуренс. В начале второго тайма хорваты увеличили преимущество усилиями полузащитника Ивана Перишича. На 77-й минуте гостям удалось сократить разрыв в счёте — отличился хавбек Дэвид Брукс.

Сборная Хорватии, набрав 6 очков, возглавила группу E. Уэльс (3) занимает третье место.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 16:00 МСК
Хорватия
2 : 1
Уэльс
1:0 – Лоуренс – 16 (автогол), 2:0 – Перишич – 48, 2:1 – Брукс – 77

В параллельном матче встречались сборные Исландии и Албании. Игра прошла на арене «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 22-й минуте, его автором стал полузащитник Йоханн Гудмундссон.

Сборная Исландии набрала 6 очков и занимает второе место в группе H. Албания (3) – четвёртая.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 3-й тур
08 июня 2019, суббота. 16:00 МСК
Исландия
1 : 0
Албания
1:0 – Гудмундссон – 22
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