Хорватия победила Уэльс в отборе Евро-2020, Исландия одолела Албанию

В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Хорватии принимала Уэльс. Матч состоялся на стадионе «Градски» в Осиеке и завершился со счётом 2:1.
Хозяева вышли вперёд уже на 16-й минуте — мяч в свои ворота отправил защитник валлийцев Джейми Лоуренс. В начале второго тайма хорваты увеличили преимущество усилиями полузащитника Ивана Перишича. На 77-й минуте гостям удалось сократить разрыв в счёте — отличился хавбек Дэвид Брукс.
Сборная Хорватии, набрав 6 очков, возглавила группу E. Уэльс (3) занимает третье место.
В параллельном матче встречались сборные Исландии и Албании. Игра прошла на арене «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 22-й минуте, его автором стал полузащитник Йоханн Гудмундссон.
Сборная Исландии набрала 6 очков и занимает второе место в группе H. Албания (3) – четвёртая.
- 8 июня 2019
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