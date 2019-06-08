Черчесов: рекорд 1995 года мне в карьере не помог. Думаю, этот — из той же серии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о победе национальной команды в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино (9:0), ставшей для неё рекордной по количеству голов.
«Сегодня я узнал, что в 1995 году установил рекорд как вратарь, а сегодня — как тренер. Про тот рекорд я забыл, он мне в карьере не помог. Думаю, этот — из той же серии. Нам важно играть правильно, солидно, потому что любой команде надо забивать мячи. Тут наши правильные действия воплотились в голы.
Через несколько дней у нас матч в Нижнем Новгороде. После пресс-конференции я про эту игру забуду. Есть поговорка: «После игры — это уже перед игрой». Что касается того, нужны ли игры с такими футбольными карликами, как Сан-Марино, то мы тоже бываем заведомо слабее кого-то — чемпионов мира, например. Но мы ведь хотим играть на том же уровне! Есть турниры, есть страны, какие-то меньше, какие-то больше. Мы с удовольствием сегодня играли, и их надо уважать. С каждым годом они будут приближаться по уровню», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».
- 8 июня 2019
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