Ван дер Варт рассказал, как Нидерландам остановить Роналду в финале Лиги наций

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт высказался о предстоящей встрече национальной команды с Португалией в финале Лиги наций, а также поделился мыслями о противодействии нападающему Криштиану Роналду.



«Сборная Нидерландов готова к завоеванию трофея. В данный момент в команде идеальное сочетание опытных и молодых футболистов.



Что касается Роналду, его можно остановить только командными действиями. Персональная опека точно не сработает против него», — цитирует ван дер Варта Bild со ссылкой на NOS.



Матч Португалия – Нидерланды состоится сегодня, 9 июня, на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. В 16:00 мск начнётся игра за третье место, в которой встретятся Швейцария и Англия.



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