Паулета: Роналду — фантастический игрок, он из другого мира

Бывший нападающий сборной Португалии Педру Паулета поделился мнением о нынешнем лидере португальской национальной команды Криштиану Роналду.

«Криштиану — фантастический игрок, по моему мнению, он из другого мира. Он написал и продолжает писать историю футбола. Трудно найти другого игрока, который выступал бы так же стабильно, как он, на протяжении такого длительного периода времени», — приводит слова Паулеты Marca.

Также Паулета поделился ожиданиями от финального матча Лиги Наций УЕФА между сборными Португалии и Нидерландов, который состоится сегодня, 9 июня.



«Нидерланды — отличная команда с большим количеством молодых, талантливых игроков. Однако у нас также очень сильная сборная. Мы надеемся увидеть отличный финал с множеством голов и, надеюсь, победой Португалии, что, очевидно, является нашей главной целью», — добавил Паулета.