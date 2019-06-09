Пикет в поддержку Голунова и модный Черчесов. Фото приезда сборной в Н. Новгород
9 июня национальная команда прилетела в Нижний Новгород, где во вторник, 11 июня, подопечные Станислава Черчесова сыграют матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром.
Около автобуса сборной России по футболу был проведён одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Лучшие фото с приезда сборной в Нижний Новгород — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонов.
- 9 июня 2019
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