Пикет в поддержку Голунова и модный Черчесов. Фото приезда сборной в Н. Новгород

9 июня национальная команда прилетела в Нижний Новгород, где во вторник, 11 июня, подопечные Станислава Черчесова сыграют матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром.

Около автобуса сборной России по футболу был проведён одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Лучшие фото с приезда сборной в Нижний Новгород — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонов.