Роналду вышел на 5-е место по числу матчей за сборную среди европейских игроков

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в финале Лиги наций УЕФА с командой Нидерландов (в данный момент счёт 0:0, идёт первый тайм) проводит свой 158-й матч за сборную.

По количеству матчей за сборную Роналду вышел на пятое место в истории среди европейских игроков. Роналду опередил бывшего полузащитника сборной Эстонии Мартина Рейма (157 матчей).



Список топ-5 лучших игроков среди европейцев по числу матчей за сборную выглядит так:

1. Джанлуиджи Буффон (Италия) — 176 матчей

2. Икер Касильяс (Испания), Виталий Астафьев (Латвия) — по 167

4. Серхио Рамос (Испания) — 164

5. Криштиану Роналду (Португалия) — 158.

34-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В предыдущих 157 матчах за национальную команду форвард забил 88 голов.