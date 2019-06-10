Бернарду Силва: счастлив завершить сезон в компании этих фантастических людей

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (1:0) в финальном матче Лиги наций УЕФА.
«Я очень рад и очень горд. Это мой первый трофей со сборной. Я счастлив завершить сезон в компании этих фантастических людей. Теперь надо отдохнуть, а в следующем сезоне сыграть ещё лучше.
Гол Гуэдеша? Не помню, кто сделал мне передачу, но она была отличной, а потом я услышал крик Гуэдеша «Бернарду!» Я не понимал, где точно он находится, но сделал пас в центр поля. К счастью, завершающий удар получился отменным.
Здорово завершить сезон очередным титулом. Я испытываю чувство гордости за победу в Лиге Наций. Было очень сложно выйти из группы, а затем обыграть Швейцарию и Нидерланды. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Нужно отдать должное и сопернику, он сильно осложнил нам жизнь», — приводит слова Силвы пресс-служба УЕФА.
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