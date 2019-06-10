Бернарду Силва признан лучшим игроком Лиги наций, Роналду — лучший бомбардир
Завершился финальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Нидерландов. Встреча проходила в Порту на стадионе «Драгау». Победу в игре одержали хозяева финальной части турнира.
Лучшим игроком турнира был признан полузащитник португальской сборной Бернарду Силва, а лучшим бомбардиром финального турнира с тремя голами стал форвард Криштиану Роналду.
Лучшим молодым футболистом первенства назван хавбек сборной Голландии Френки де Йонг, а лучшим игроком финального матча – защитник португальцев Рубен Диаш.
Португалия стала первым победителем турнира Лиги наций УЕФА. Сборная Нидерландов стала второй. Национальная команда Англии, обыгравшая в серии пенальти сегодня днём швейцарцев, заняла 3-е место.
Защитник сборной Португалии Диаш — лучший игрок финала Лиги наций
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