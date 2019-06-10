Де Йонг: очень много сил отняла игра с Англией, но это не оправдание

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал поражение национальной команде Португалии (0:1) в финальном матче Лиги наций УЕФА.

«Когда то трофея остаётся шаг, очень хочется выиграть его. Сегодня мы провели не самый лучший свой матч, но получили опыт, который должен пригодиться нам в матчах Евро-2020.

Сегодня у нас плохо шли дела при построении атак. Не получалось перемещать мяч от одной линии к другой. Очень много сил отняла игра с Англией, но это не должно служить для нас оправданием», — приводит слова де Йонг пресс-служба УЕФА.

В финал Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов вышла, обыграв в полуфинале национальную команду Англии (3:1). Победу подопечные Рональда Кумана добыли уже в дополнительное время. В финале единственный гол в игре с передачи Бернарду Силвы забил вингер португальской сборной Гонсалу Гуэдеш.