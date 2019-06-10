Смертельно больной экс-игрок «Зенита» Риксен анонсировал свой «последний вечер»

Бывший нападающий «Зенита» Фернандо Риксен записал душераздирающее обращение к фанатам. 42-летний нидерландский футболист с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом. В ближайшее время он, вероятно, намерен завершить борьбу с неизлечимой болезнью.
«Привет, 28-е число будет особенным для меня. Бороться становится всё тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — такой текст записал Риксен с помощью устройства по генерации речи.
Видео доступно в «твиттере» broxi63.
Билеты на мероприятие «Вечер с Фернандо Риксеном» стоят £ 70. Его посетят бывшие футболисты, известный телеведуший Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.
В Великобритании разрешена эвтаназия – облегчение предсмертных страданий неизлечимо больных людей, согласованное с врачами умерщвление.
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