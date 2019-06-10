Роналду: до моего ухода из сборной ещё много-много лет

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не намерен уходить из национальной команды в ближайшем будущем.

«Наступит день, когда я не приеду в расположение сборной. Но до этого дня осталось ещё много-много лет. Я думаю, что я всё ещё полезен для команды. Я чувствую в себе мотивацию и люблю играть за национальную команду», — приводит слова Роналду Bild.

34-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В 158 матчах за национальную команду форвард забил 88 голов. По количеству проведённых игр в составе сборной Роналду вышел на пятое место среди европейских игроков. Больше португальца за свои национальные команды сыграли только Джанлуиджи Буффон (Италия, 176 матчей), Икер Касильяс (Испания, 167), Виталий Астафьев (Латвия, 167), Серхио Рамос (Испания, 164).