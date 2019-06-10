Главный тренер сборной Кипра: если бы поехал в Англию, взял бы Дзюбу с собой

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон поделился мнением о готовности форварда «Зенита» и национальной команды России Артёма Дзюбы заиграть английской Премьер-лиге.

«Готов ли Дзюба к игре в АПЛ? Если бы я поехал в Англию, то взял бы Дзюбу с собой. Но я не привык делать комплименты противнику до игры, так что мы вернёмся к этому завтра. В сборной России много хороших игроков и отличный тренер Станислав Черчесов. А готов ли Дзюба к чемпионату Англии — давайте вернёмся к этому завтра», — приводит слова Бен-Шимона официальный сайт РФС.

Во вторник сборная России и Кипра сыграют матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Матч начнётся в 21:45 мск.