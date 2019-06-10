Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Украина обыграла Люксембург, Сербия разгромила Литву

Украина обыграла Люксембург, Сербия разгромила Литву
Футбол / Евро-2020 0

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе B. Сборная Украины во Львове принимала Люксембург, а национальная команда Сербии в Белграде встречалась с Литвой.

В первой игре был забит лишь один мяч. На 6-й минуте результативный удар нанёс форвард украинцев Роман Яремчук, голевая передача на счету полузащитника Руслана Малиновского.

Во втором матче победу одержали также хозяева — сербы забили в ворота литовцев четыре мяча. Дубль в игре сделал Александр Митрович, ещё по мячу забили новоиспечённый форвард «Реала» Лука Йович и Адем Ляич. Гости ответили лишь одним голом, автором которого стал Арвидас Новиковас.

Сборная Украины уверенно возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав в 4 играх 10 очков.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Украина
1 : 0
Люксембург
1:0 – Яремчук – 6
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 4-й тур
10 июня 2019, понедельник. 21:45 МСК
Сербия
4 : 1
Литва
1:0 – Митрович – 20, 2:0 – Митрович – 34, 3:0 – Йович – 35, 3:1 – Новиковас – 70 (пен), 4:1 – Ляич – 90+2
Зинченко подтвердил, что встречается с журналисткой, которую поцеловал в эфире
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент