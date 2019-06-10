Украина обыграла Люксембург, Сербия разгромила Литву

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе B. Сборная Украины во Львове принимала Люксембург, а национальная команда Сербии в Белграде встречалась с Литвой.

В первой игре был забит лишь один мяч. На 6-й минуте результативный удар нанёс форвард украинцев Роман Яремчук, голевая передача на счету полузащитника Руслана Малиновского.

Во втором матче победу одержали также хозяева — сербы забили в ворота литовцев четыре мяча. Дубль в игре сделал Александр Митрович, ещё по мячу забили новоиспечённый форвард «Реала» Лука Йович и Адем Ляич. Гости ответили лишь одним голом, автором которого стал Арвидас Новиковас.

Сборная Украины уверенно возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав в 4 играх 10 очков.