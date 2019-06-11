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89% игроков Бундеслиги считают АПЛ лучшим чемпионатом в мире

89% игроков Бундеслиги считают АПЛ лучшим чемпионатом в мире
Футбол / Англия 0

Немецкий журнал Kicker провёл ежегодный опрос среди футболистов Бундеслиги. У 250 игроков спросили, кого они считают самым сильным тренером в мире, а какая из лиг является наилучшей.

По итогам опроса 88,8% назвали лучшей лигой мира элитный чемпионат Англии. По 5,6% голосов получили Бундеслига и испанская Примера.

Лучшим тренером мира ожидаемо стал немец Юрген Клопп — за него свои голоса отдали 66% опрашиваемых. Второе место занял наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола (18,4%).

Кроме того футболисты выделили игрока сезона в Бундеслиге. С результатом в 20,8% победил полузащитник «Байера» Кай Хаверц. Вторым стал игрок «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс (20%).

Самым прогрессирующим игроком минувшего сезона стал партнёр Ройса по команде Джейдон Санчо (30,4%).

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