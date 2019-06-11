Навас хочет, чтобы «Реал» отпустил его бесплатно, клуб против

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает AS, 32-летний футболист надеется, что в клубе отнесутся к его положению с пониманием и позволят ему уйти на правах свободного агента. При этом Навас рассчитывает, что «Реал» также выплатит ему отступные.



Руководство «Королевского клуба» не намерено выполнять условия костариканца и собирается продать его не менее чем за € 20 млн.



Главным претендентом на Наваса является «Пари Сен-Жермен», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока. Также заполучить голкипера хочет «Манчестер Юнайтед».



Навас выступает за «Реал» с 2014 года. За пять лет в стане «сливочных» он завоевал три трофея Лиги чемпионов, один титул чемпиона Испании, Суперкубок страны, а также три Суперкубка УЕФА и четыре трофея клубного чемпионата мира.

«Манчестер Юнайтед» поборется с «ПСЖ» за вратаря «Реала» Наваса