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Навас хочет, чтобы «Реал» отпустил его бесплатно, клуб против

Навас хочет, чтобы «Реал» отпустил его бесплатно, клуб против
Футбол / Испания 0

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, 32-летний футболист надеется, что в клубе отнесутся к его положению с пониманием и позволят ему уйти на правах свободного агента. При этом Навас рассчитывает, что «Реал» также выплатит ему отступные.

Руководство «Королевского клуба» не намерено выполнять условия костариканца и собирается продать его не менее чем за € 20 млн.

Главным претендентом на Наваса является «Пари Сен-Жермен», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока. Также заполучить голкипера хочет «Манчестер Юнайтед».

Навас выступает за «Реал» с 2014 года. За пять лет в стане «сливочных» он завоевал три трофея Лиги чемпионов, один титул чемпиона Испании, Суперкубок страны, а также три Суперкубка УЕФА и четыре трофея клубного чемпионата мира.

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