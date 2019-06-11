Сборная Словакии разгромила Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020
В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Азербайджана принимала национальную команду Словакии. Встреча состоялась на стадионе «Баксель Арена» в Баку и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
Голы в составе сборной Словакии на свой счёт записали полузащитники Станислав Лоботка, Юрай Куцка и Марек Гамшик, отметившийся дублем, а также защитник Давид Ганцко. Автором единственного гола сборной Азербайджана стал нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев.
Сборная Словакии набрала 6 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы Е. Национальная команда Азербайджана (0) — на последнем, 5-м месте. Сборная Венгрии (6) занимает 2-е место, Хорватия (6) — на 3-м месте, Уэльс (3) — на 4-й строчке.
- 11 июня 2019
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