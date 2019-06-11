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Сборная Словакии разгромила Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020

Сборная Словакии разгромила Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Азербайджана принимала национальную команду Словакии. Встреча состоялась на стадионе «Баксель Арена» в Баку и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Голы в составе сборной Словакии на свой счёт записали полузащитники Станислав Лоботка, Юрай Куцка и Марек Гамшик, отметившийся дублем, а также защитник Давид Ганцко. Автором единственного гола сборной Азербайджана стал нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев.

Сборная Словакии набрала 6 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы Е. Национальная команда Азербайджана (0) — на последнем, 5-м месте. Сборная Венгрии (6) занимает 2-е место, Хорватия (6) — на 3-м месте, Уэльс (3) — на 4-й строчке.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 4-й тур
11 июня 2019, вторник. 19:00 МСК
Азербайджан
1 : 5
Словакия
0:1 – Лоботка – 8, 0:2 – Куцка – 27, 1:2 – Шейдаев – 29, 1:3 – Гамшик – 30, 1:4 – Гамшик – 57, 1:5 – Ганцко – 85
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