Россия — Кипр: Ионов открыл счёт в матче

На стадионе «Нижний Новгород» проходит матч 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, в котором встречаются сборные России и Кипра. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 37-й минуте полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов в касание пробил в ближний угол ворот национальной команды Кипра после подачи защитника Фёдора Кудряшова.

Сборная России набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I. Национальная команда Кипра (3) — на четвёртом месте. Лидером группы I на данный момент является Бельгия (9). Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявших третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.