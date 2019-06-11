Россия — Кипр: Ионов открыл счёт в матче

На стадионе «Нижний Новгород» проходит матч 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, в котором встречаются сборные России и Кипра. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 37-й минуте полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов в касание пробил в ближний угол ворот национальной команды Кипра после подачи защитника Фёдора Кудряшова.
Сборная России набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I. Национальная команда Кипра (3) — на четвёртом месте. Лидером группы I на данный момент является Бельгия (9). Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявших третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.
- 11 июня 2019
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