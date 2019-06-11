Э. Азар: моё сходство с Месси? Нельзя сравниться с несравненным

Новичок «Реала», полузащитник Эден Азар высказался о своём сходстве с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.



«Нет, я не могу сравнить себя с Месси. Да, у нас действительно есть схожие черты: мы оба маленькие и быстрые. Но он забивает во всех матчах, а я нет. Нельзя сравниться с несравненным. В истории нет двух лучших игроков, есть только один, и это Лионель Месси», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.



28-летний Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. Всего за лондонский клуб он провёл 352 матча во всех турнирах, в которых стал автором 110 забитых мячей, а также отдал 92 результативные передачи. В составе «Челси» форвард дважды становился чемпионом Англии, по разу выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, дважды становился победителем Лиги Европы. Болельщики «Челси» трижды признавали Азара лучшим игроком команды по итогам сезона. В сезоне-2014/15 Азар стал лучшим игроком сезона в АПЛ.