Источник: Влашич заинтересован в переходе в «Бешикташ»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», заинтересован в переходе в «Бешикташ». Об этом сообщает Takvim.

По информации источника, руководство турецкого клуба в ближайшее время проведёт ещё одну встречу с представителями «Эвертона». Сам 21-летний хавбек готов продолжить карьеру в Турции.

Ранее сообщалось, что «ириски» хотят получить за Влашича € 13,5 млн. ЦСКА заинтересован в продлении сотрудничества с футболистом, однако не готов заплатить за него указанную сумму.

В завершившемся сезоне на клубном уровне Влашич сыграл 31 матч. В его активе 8 забитых мячей и 7 результативных передач. Контракт хорвата с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 18 млн.