Каллум Макгрегор: с нетерпением ждём матча против сборной России

Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного цикла Евро-2020 (0:3 с Бельгией. — Прим. «Чемпионата») и поделился мыслями о предстоящей встрече со сборной России.
«Стало приятно играть под руководством нового тренера (сборную тренирует легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш). Мы неплохо действуем в обороне и понемногу создаём моменты у чужих ворот. С Бельгией нам немного не хватило до гола — это очевидно.
Игра с Россией? Это будет очень важная встреча, и мы все с нетерпением её ждём. Мы ожидаем, что сможем уверенно сыграть против обоих лидеров нашей группы», — цитирует Макгрегора пресс-служба сборной Шотландии в своём «твиттере».
Встреча сборных России и Шотландии состоится 6 сентября.
- 12 июня 2019
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