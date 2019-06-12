Каллум Макгрегор: с нетерпением ждём матча против сборной России

Полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного цикла Евро-2020 (0:3 с Бельгией. — Прим. «Чемпионата») и поделился мыслями о предстоящей встрече со сборной России.



«Стало приятно играть под руководством нового тренера (сборную тренирует легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш). Мы неплохо действуем в обороне и понемногу создаём моменты у чужих ворот. С Бельгией нам немного не хватило до гола — это очевидно.



Игра с Россией? Это будет очень важная встреча, и мы все с нетерпением её ждём. Мы ожидаем, что сможем уверенно сыграть против обоих лидеров нашей группы», — цитирует Макгрегора пресс-служба сборной Шотландии в своём «твиттере».



Встреча сборных России и Шотландии состоится 6 сентября.