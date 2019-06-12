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Гвардиола: если меня не выгонят из «Манчестер Сити», продолжу работать

Гвардиола: если меня не выгонят из «Манчестер Сити», продолжу работать
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что планирует работать в стане «горожан» до конца срока действия контракта. Ранее в английских СМИ сообщалось, что каталонский специалист собирается взять паузу в профессиональной деятельности.

«Я не беру творческий отпуск. Я ещё молод, и мне хочется работать. Новости выходят, повторяются и не проверяются. У меня есть ещё два года по контракту с „Манчестер Сити“, и если меня не выгонят, я продолжу работать», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к победе в английской Премьер-лиге, Кубке Англии, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии.

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