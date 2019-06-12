Гвардиола: если меня не выгонят из «Манчестер Сити», продолжу работать
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что планирует работать в стане «горожан» до конца срока действия контракта. Ранее в английских СМИ сообщалось, что каталонский специалист собирается взять паузу в профессиональной деятельности.
«Я не беру творческий отпуск. Я ещё молод, и мне хочется работать. Новости выходят, повторяются и не проверяются. У меня есть ещё два года по контракту с „Манчестер Сити“, и если меня не выгонят, я продолжу работать», — приводит слова Гвардиолы Marca.
Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к победе в английской Премьер-лиге, Кубке Англии, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии.
Гвардиола отказался от годичной зарплаты в € 20 млн в «Ювентусе»
- 12 июня 2019
-
19:04
-
18:56
-
18:49
-
18:41
-
18:22
-
18:20
-
18:07
-
17:50
-
17:36
-
17:31
-
17:21
-
17:19
-
17:19
-
17:18
-
16:47
-
16:32
-
16:32
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
15:46
-
15:34
-
15:32
-
15:14
-
15:14
-
14:47
-
14:42
-
14:34
-
14:08
-
14:00
-
13:27
-
13:23
-
13:09
-
12:43
-
12:43
Партнерский контент