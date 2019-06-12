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«Бавария» заинтересована в приобретении Карраско

«Бавария» заинтересована в приобретении Карраско
Футбол / Германия 0

Игрок сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско, ныне выступающий за китайский «Далянь Ифан», может перейти в «Баварию», сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб намерен приобрести 25-летнего бельгийского футболиста в случае, если не удастся устроить трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане. «Далянь Ифан» намерен получить за Карраско € 30 млн, но это не станет проблемой для «Баварии».

Ранее сообщалось, что в услугах Карраско заинтересован лондонский «Арсенал». Позже бельгийский футболист подтвердил факт переговоров с «канонирами».

Напомним, в феврале 2018 года бельгиец перешёл в китайский «Далянь Ифан» из мадридского «Атлетико» за € 30 млн, однако уже спустя полгода заговорил о желании вернуться в Европу.

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