«Бавария» заинтересована в приобретении Карраско
Игрок сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско, ныне выступающий за китайский «Далянь Ифан», может перейти в «Баварию», сообщает Bild.
По информации источника, мюнхенский клуб намерен приобрести 25-летнего бельгийского футболиста в случае, если не удастся устроить трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане. «Далянь Ифан» намерен получить за Карраско € 30 млн, но это не станет проблемой для «Баварии».
Ранее сообщалось, что в услугах Карраско заинтересован лондонский «Арсенал». Позже бельгийский футболист подтвердил факт переговоров с «канонирами».
Напомним, в феврале 2018 года бельгиец перешёл в китайский «Далянь Ифан» из мадридского «Атлетико» за € 30 млн, однако уже спустя полгода заговорил о желании вернуться в Европу.
Карраско близок к переходу в «Арсенал»
- 12 июня 2019
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