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Карраско близок к переходу в «Арсенал»

Карраско близок к переходу в «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Игрок сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско, ныне выступающий за китайский «Далянь Ифан» может вернуться в Европу и стать футболистом лондонского «Арсенала». Об этом 25-летний бельгиец заявил в интервью испанской газете Sport.

«Переговоры с «Арсеналом» идут хорошо. Знаю, что являюсь важным игроком для команды, но надеюсь, что мне позволят уйти. По личным и семейным причинам я хотел бы вернуться в Европу.

Английская Премьер-лига более сложная в физическом плане, но и там есть свободные зоны, в которые я могу врываться», — отметил Карраско.

Напомним, в феврале 2018 года бельгиец перешёл в китайский «Далянь Ифан» из мадридского «Атлетико» за € 30 млн, однако уже спустя полгода заговорил о желании вернуться в Европу.

Карраско: хотел бы вернуться в Европу
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