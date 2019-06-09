Карраско близок к переходу в «Арсенал»
Игрок сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско, ныне выступающий за китайский «Далянь Ифан» может вернуться в Европу и стать футболистом лондонского «Арсенала». Об этом 25-летний бельгиец заявил в интервью испанской газете Sport.
«Переговоры с «Арсеналом» идут хорошо. Знаю, что являюсь важным игроком для команды, но надеюсь, что мне позволят уйти. По личным и семейным причинам я хотел бы вернуться в Европу.
Английская Премьер-лига более сложная в физическом плане, но и там есть свободные зоны, в которые я могу врываться», — отметил Карраско.
Напомним, в феврале 2018 года бельгиец перешёл в китайский «Далянь Ифан» из мадридского «Атлетико» за € 30 млн, однако уже спустя полгода заговорил о желании вернуться в Европу.
Карраско: хотел бы вернуться в Европу
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