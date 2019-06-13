СМИ: «Челси» не отпустит Сарри в «Ювентус» без выплаты компенсации

«Челси» отказывается позволить Маурицио Сарри присоединиться к «Ювентусу» до тех пор, пока итальянский клуб не выполнит требования о компенсации, сообщает Daily Mail.



Издание отмечает, что английский клуб не даст разрешения тренеру возглавить «Старую синьору», пока туринцы не согласятся на предложенные условия. Контракт Сарри с «Челси», по которому его зарплата составляет 5 миллионов фунтов в год, будет действовать еще два года.



Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года, сменив на тренерской скамье соотечественника — Антонио Конте. С командой он завершил сезон на третьем месте в Премьер-лиге, дошёл до финала Кубка лиги, где синие уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», и выиграл Лигу Европы, разгромив в финале турнира «Арсенал» со счётом 4:1.

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