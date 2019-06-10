«Челси» не получит компенсацию за уход Сарри в «Ювентус»

Лондонский «Челси» может не получить денежную компенсацию за уход Маурицио Сарри в «Ювентус», сообщает Football Italia. Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб выплатит британскому € 6 млн, так как контракт Сарри действует ещё год.
Сообщается, что агент итальянского специалиста договорился с «Челси» об обоюдном расторжении контракта. В свою очередь «Ювентус» не будет требовать от лондонского клуба € 9 млн за полугодичную агенту Гонсало Игуаина — «Челси» получит скидку.
Напомним, Сарри должен стать главным тренером «Ювентуса» в ближайшие дни. Его контракт будет рассчитан на три года.
Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года, сменив на тренерской скамье соотечественника — Антонио Конте. С командой он завершил сезон на третьем месте в Премьер-лиге, дошёл до финала Кубка лиги, где синие уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», и выиграл Лигу Европы, разгромив в финале турнира «Арсенал» со счётом 4:1.
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