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«Челси» не получит компенсацию за уход Сарри в «Ювентус»

«Челси» не получит компенсацию за уход Сарри в «Ювентус»
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» может не получить денежную компенсацию за уход Маурицио Сарри в «Ювентус», сообщает Football Italia. Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб выплатит британскому € 6 млн, так как контракт Сарри действует ещё год.

Сообщается, что агент итальянского специалиста договорился с «Челси» об обоюдном расторжении контракта. В свою очередь «Ювентус» не будет требовать от лондонского клуба € 9 млн за полугодичную агенту Гонсало Игуаина — «Челси» получит скидку.

Напомним, Сарри должен стать главным тренером «Ювентуса» в ближайшие дни. Его контракт будет рассчитан на три года.

Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года, сменив на тренерской скамье соотечественника — Антонио Конте. С командой он завершил сезон на третьем месте в Премьер-лиге, дошёл до финала Кубка лиги, где синие уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», и выиграл Лигу Европы, разгромив в финале турнира «Арсенал» со счётом 4:1.

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