Мамаев — судье: сейчас уже ничего просить не хочу, всё происходящее — это позор

Российский футболист Павел Мамаев обратился к суду во время рассмотрения жалобы на его приговор по уголовному делу о потасовках в Москве.



«Ваша честь, мы восемь месяцев чего-то просим. Сейчас уже ничего просить не хочу. Всё происходящее — это позор. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Ранее они были осуждены за участие в драках в центре Москвы.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

А. Кокорин: просим справедливости