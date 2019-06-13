Кокорину и Мамаеву вновь отказали в пересмотре приговора. Главные фото из суда

Сегодня, 13 июня, в здании Московского городского суда прошло апелляционное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого.

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин и Павел Мамаев в компании из нескольких человек стали участниками сразу двух драк в центре Москвы. Позже они были задержаны и помещены в СИЗО. Весной суд продлил содержание под стражей футболистов до 25 сентября текущего года. Апелляция со стороны защиты обвиняемых по данному решению была вновь отклонена.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кирилла Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Кокорин-старший, Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорина в этом сезоне стал чемпионом России в составе петербургской команды.

Главные фото из зала суда — в фоторепортаже специального фотокорреспондента в Москве.