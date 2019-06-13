Перес: давно хотел сказать эти слова: «Эден Азар — игрок «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес во время презентации Эдена Азара в качестве игрока своего клуба заявил, что давно хотел заполучить бельгийского вингера в стан «сливочных».

«Это прекрасный игрок. Один из тех, кто не похож на других. Теперь он является частью нашей команды. Наша история создавалась талантливыми игроками. Я уже очень давно хотел сказать эти слова: «Эден Азар — игрок «Реала». Мы хотим добиваться больше побед и чаще выигрывать трофеи. У нас будет отличная команда во главе с Зиданом. Добро пожаловать в «Реал», добро пожаловать в твой дом. Мы также хотим поблагодарить «Челси», который пошёл навстречу, чтобы помочь осуществить мечту», — приводит слова Переса Marca.

Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн.