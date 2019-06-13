Перес: давно хотел сказать эти слова: «Эден Азар — игрок «Реала»
Президент «Реала» Флорентино Перес во время презентации Эдена Азара в качестве игрока своего клуба заявил, что давно хотел заполучить бельгийского вингера в стан «сливочных».
«Это прекрасный игрок. Один из тех, кто не похож на других. Теперь он является частью нашей команды. Наша история создавалась талантливыми игроками. Я уже очень давно хотел сказать эти слова: «Эден Азар — игрок «Реала». Мы хотим добиваться больше побед и чаще выигрывать трофеи. У нас будет отличная команда во главе с Зиданом. Добро пожаловать в «Реал», добро пожаловать в твой дом. Мы также хотим поблагодарить «Челси», который пошёл навстречу, чтобы помочь осуществить мечту», — приводит слова Переса Marca.
Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн.
Болельщики «Реала» во время презентации Азара скандировали: «Хотим Мбаппе!»
- 13 июня 2019
-
22:16
-
22:14
-
22:00
-
21:45
-
21:43
-
21:25
-
21:17
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
20:11
-
20:06
-
19:42
-
19:32
-
19:15
-
19:04
-
18:47
-
18:46
-
18:33
-
18:32
-
18:22
-
18:12
-
18:07
-
18:07
-
17:54
-
17:51
-
17:39
-
17:38
-
17:36
-
17:26
-
17:18
-
17:10
Партнерский контент