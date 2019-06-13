Азар: надеюсь, вписать ещё одну страницу в историю «Реала»

Бельгийский нападающий Эден Азар поделился ожиданиями от игры за мадридский «Реал».

«Хочу завоевать много трофеев с «Реалом». Это было моей детской мечтой, и теперь я здесь. Просто хочу насладиться моментом. Надеюсь, я смогу вписать ещё одну страницу в историю клуба.

Зидан? Все знают, что Зинедин был моим кумиром ещё в детстве. То, что он возглавляет «Реал», сыграло важную роль в моём решении перейти в эту команду», — приводит слова Азара Sky Sports.

Эден перешёл в «Реал» из лондонского «Челси» в это летнее трансферное окно. По информации СМИ, 28-летний форвард обошёлся «сливочным» в € 100 млн.

В минувшем сезоне Азар провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. В активе бельгийца также 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты «Челси».