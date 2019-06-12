«Реал» строит третью версию «галактикос». Но начинает не с того

Происходящее с мадридским «Реалом» в это трансферное окно говорит только об одном: в Мадриде готовы ответить на неудачный сезон так, как клуб и привык делать. Две версии «галактикос» в новом веке мы уже пережили, теперь пришло время третьей. Когда какой-то клуб позволяет себе вальяжно делать выбор между Кристианом Эриксеном и Полем Погба, этот клуб может называться только «Реалом» в своей активной трансферной фазе.

Приобретения Йовича и Азара, как и возможный переезд в Мадрид Эриксена или Погба, — это, вне всяких сомнений статусные трансферы. На позицию номинального левого инсайда у «Реала» теперь одних только звёзд — восходящих или уже раскрывшихся — столько, что левыми инсайдами можно заполнить половину состава. Вне всяких сомнений, Мадрид и дальше продолжит бомбардировку рынка по всем позициям, но только Флорентино Перес ошибается. Это раньше можно было купить лучших в мире исполнителей с точки зрения атакующего индивидуального мастерства — и этого было достаточно.

Азар перешёл в «Реал». Второй топ-трансфер мадридцев за неделю Бельгиец хотел этого несколько лет.

Времена изменились. И, что самое забавное, сам мини-кризис «Реала» докажет это.



И до Зидана, и по ходу его первого срока в клубе, и сразу после него в «Реале» падала оборонительная эффективность. В сезоне-2015/16, который стал для команды первом в своём самом титульном составе, «Реал» провёл на ноль 24 матча, пропуская в среднем 0,79 мяча за игру. Лишь три раза за сезон Мадрид пропустил три и более мячей. В течение следующих трёх сезонов эти цифры неуклонно менялись к худшему: даже в последнем сезоне Зидана у «Реала» было 18 матчей на ноль, шесть игр с 3+ пропущенными мячами и 1,11 пропущенных мячей — эти цифры стали ещё хуже в прошлом сезоне.



Пока «Реал» искал ответ в поиске роналдузаменителя и пытался понять, какого тренера хочет, у клуба было время оценить баланс стартового состава. И если бы такая оценка состоялась, то строительство новой версии «галактикос» началось бы с опорной зоны.

Я не случайно подчеркнул, что в своём титульном составе «Реал» собрался в сезоне-2015/16 — тогда из аренды вернулся Каземиро, и он стал главным футболистом команды для Зидана. На бразильском опорнике сводились все атакующие риски команды — если кто-то покидал позицию, Каземиро незамедлительно должен был отрабатывать за этого футболиста. Это не секрет ни для кого, но уже чуть менее заметным был другой ход: если Каземиро смещался, то дальний от него центральный полузащитник максимально сокращал расстояние с бразильцем, не бросая при этом свою зону.

600 миллионов на Азара, Мбаппе и Погба. А Йович уже в «Реале» «Королевский клуб» серьёзно раскошелится в летнее трансферное окно. И первый громкий трансфер уже совершён.

С каждым сезоном визуально взаимодействия Каземиро, Крооса и Модрича становились всё менее слаженными — даже при наличии в команде Зидана. Если сравнивать среднее расстояние между Каземиро и дальним центральным полузащитником при подключении одного из игроков «Реала» с оголением зоны, то окажется, что в пяти матчах при Зидане в 2019-м оно будет в среднем почти на два метра больше, чем в пяти больших матчах Мадрида в 2016-м (я взял для отсмотра «Барселону», «Валенсию», оба полуфинала Лиги чемпионов и финал с «Атлетико»). Это очень много — так возникают коридоры, в которые соперник может играть через пас. Росло и расстояние до ближнего из центральных полузащитников — то есть, баланс в полузащите за эти три года терялся.



Учитывая, что «Реал» любит отдавать многое на индивидуальное мастерство своих атакующих футболистов, команда была крайне зависимой от баланса в тройке полузащитников — когда-то проблемы в этом треугольнике должны были дать о себе знать. Парадокс ситуации заключается в том, что Каземиро не стал играть хуже, а тройка полузащиты у Зидана-2019 ровно та же, что и у Зидана-2016. Если судить логически, то кажется, что за это время взаимопонимание между Каземиро, Модричем и Кроосом должно было выйти на уровень «понимаю с закрытыми глазами». На деле же при проблемных ситуациях взаимные расстояния только росли.

Эта деталь должна была быть обозначена первой при застройке новой версии «галактикос» — теперь вся перестройка рискует обернуться неудачей. Футбол действительно поменялся, и команды теперь больше зависимы от работы тройки центральных полузащитников, чем от индивидуального мастерства атакующей тройки. «Ливерпуль», оптимизировавший действия в обороне и ставший лучшей командой сезона по игре в защите и переходной фазе из атаки в оборону, хорошо это доказал.