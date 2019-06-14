«Галатасарай» готов продать Дианя, чтобы выкупить Зе Луиша у «Спартака»

Турецкий «Галатасарай» готов расстаться с сенегальским форвардом Мбайе Дианем и на вырученные средства оформить сделку с московским «Спартаком» по трансферу нападающего Зе Луиша, сообщает Fotomac.

По данным источника, трансферная стоимость Дианя составляет € 15 млн. Именно столько красно-белые запросили у «Фенербахче» за переход 28-летнего Зе Луиша. В приобретении футболиста заинтересован лично главный тренер стамбульского клуба Эрсун Янал.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Зе Луиш принял участие в 34 играх, отметился 13 результативными ударами и 4 голевыми передачами. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. В стан красно-белых он перешёл летом 2015 из «Браги». За него московский клуб заплатил € 6,5 млн. Ранее Зе Луиш также выступал за «Жил Висенте» и «Видеотон». В составе сборной Кабо-Верде форвард сыграл 17 матчей и забил 2 мяча.