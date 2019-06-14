Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Саутгемптон» подписал контракт с вингером «Стандарда» и сборной Мали Дженепо

«Саутгемптон» подписал контракт с вингером «Стандарда» и сборной Мали Дженепо
Футбол / Англия 0

Вингер бельгийского «Стандарда» и сборной Мали Мусса Дженепо продолжит карьеру в английской премьер-лиге. 20-летний игрок подписал контракт с «Саутгемптоном» на четыре года.

«Он потрясающий игрок с фантастической скоростью и хорошей реализацией. Мы следили за ним некоторое временя и были впечатлены тем, как он адаптировался к футболу в Европе. Интерес к нему у нас возник ещё в январе, поэтому я рад, что мы смогли договориться о его переходе в наш клуб.

Думаю, он отлично подойдёт для нашего стиля игры и формы. Речь идет о получении правильного качества, а не количества игроков. Мы должны максимально использовать это окно, тратя наши деньги правильным образом и на правильный тип футболистов. Этот трансфер — очень сильный старт», — приводит слова главного тренера «Саутгемптона» Ральфа Хазенхюттля официальный сайт клуба.

В Высшей лиге чемпионата Бельгии — 2018/19 Дженепо провёл за «Стандарт» 31 матч. Он забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент