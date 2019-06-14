«Зенит» расстался с испанским тренером по физподготовке Серрано

Футбольный клуб «Зенит» объявил, что испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано покидает команду. Специалист работал в Санкт-Петербурге начиная с 2016 года.

«Зенит» благодарит Исаака за сотрудничество и желает новых успехов!» — говорится в сообщении на официальном сайте сине-бело-голубых.

Выпускник университета Рамона Люля в Барселоне, до того как присоединиться к петербуржцам, занимался исследованиями и преподавательской деятельностью в университете фундаментальных наук в Мурсии и университете Льейды, а также практиковал в собственной клинике в Барселоне.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз, больше побед только у «Спартака» и ЦСКА. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.