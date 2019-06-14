Жамалетдинов продолжит выступать за «Лех» на правах аренды

ПФК ЦСКА и польский «Лех» (Познань) договорились о продлении арендного соглашения нападающего Тимура Жамалетдинова. 22-летний футболист проведёт в чемпионате Польши сезон-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА. Кроме того, контракт футболиста с ЦСКА был продлён до 2021 года.



Напомним, в клубе из Познани Тимур выступает последние полгода. В семи проведённых матчах за «Лех» он отметился одним забитым мячом. Концовку сезона Жамалетдинов пропустил из-за травмы голеностопа.

В первой половине сезона нападающий провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге (4 — в основе), в которых отметился тремя забитыми мячами.



Контракт форварда с ЦСКА действует до 2021 года. Будучи воспитанником московского клуба, за основную команду «армейцев» он выступает с 2017 года.