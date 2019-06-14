Защитник «Арсенала» Сокол продолжит выступать на правах аренды за «Тромсё»

ФК «Арсенал» (Тула) и норвежский «Тромсё» договорились о продлении аренды защитника Артёма Сокола. Новое арендное соглашение с «Тромсё» рассчитано до декабря 2019 года, сообщает официальный сайт «Арсенала».
Напомним, в клубе из Тромсё Артём выступает последние полгода. В чемпионате Норвегии дебютировал 31 марта в матче 1-го тура против «Ранхейма» (2:1). В пяти проведённых матчах за «Тромсё» он отметился одной жёлтой карточкой. По результатам 10 сыгранных матчей в чемпионате Норвегии «Тромсё» располагается на последнем месте в турнирной таблице.
Сокол является воспитанником московского «Спартака». В клуб из Тулы он перешёл летом 2018 года, однако за взрослую команду так и не дебютировал. В первой половине сезона нападающий провёл девять матчей за дубль «Арсенала».
- 14 июня 2019
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