Защитник «Арсенала» Сокол продолжит выступать на правах аренды за «Тромсё»

ФК «Арсенал» (Тула) и норвежский «Тромсё» договорились о продлении аренды защитника Артёма Сокола. Новое арендное соглашение с «Тромсё» рассчитано до декабря 2019 года, сообщает официальный сайт «Арсенала».



Напомним, в клубе из Тромсё Артём выступает последние полгода. В чемпионате Норвегии дебютировал 31 марта в матче 1-го тура против «Ранхейма» (2:1). В пяти проведённых матчах за «Тромсё» он отметился одной жёлтой карточкой. По результатам 10 сыгранных матчей в чемпионате Норвегии «Тромсё» располагается на последнем месте в турнирной таблице.



Сокол является воспитанником московского «Спартака». В клуб из Тулы он перешёл летом 2018 года, однако за взрослую команду так и не дебютировал. В первой половине сезона нападающий провёл девять матчей за дубль «Арсенала».

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