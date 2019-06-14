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Экс-полузащитник «Челси» Рамирес вернулся в чемпионат Бразилии

Экс-полузащитник «Челси» Рамирес вернулся в чемпионат Бразилии
Футбол / Прочие турниры 0

Бразильский полузащитник Рамирес стал футболистом «Палмейраса». Об этом сообщает официальный сайт бразильцев. «Палмейрас» не будет платить за трансфер бывшего футболиста сборной Бразилии — в клуб он пришёл в качестве свободного агента.

Последним клубом Рамиреса был китайский «Цзянсу Сунин» — за него он выступал с 2016 года. С мая 2018 года он не играл за первую команду, выходя на поле лишь в составе резервной команды.

В период с 2010 по 2016 год полузащитник был игроком лондонского «Челси», в составе которого стал чемпионом АПЛ и победителем Лиги чемпионов—2012.

Рамирес является воспитанником «Жоинвиля». Также он играл за «Крузейро» и «Бенфику». На его счету 54 матча и 4 забитых мяча за сборную Бразилии.

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