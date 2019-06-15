Сборная Эквадора заняла 3-е место на чемпионате мира U20, обыграв Италию

В матче за 3-е место чемпионата мира U20 сборная Италии встречалась с национальной командой Эквадора. Игра прошла на стадионе «ГОСиР» в польском городе Гдыня и завершилась победой эквадорской команды в дополнительное время встречи со счётом 1:0.
На 95-й минуте главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано назначил пенальти в ворота сборной Эквадора, однако нападающий итальянской команды Марко Оливьери не сумел успешно его реализовать. Автором единственного гола в встречи стал защитник сборной Эквадора Мина Ричард, отправивший мяч в ворота соперника на 104-й минуте игры.
Таким образом, сборная Эквадора завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2019 года, а Италия финишировала в шаге от пьедестала. Финал мундиаля состоится 15 июня. В заключительной игре турнира встретятся сборные Украины и Южной Кореи.
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