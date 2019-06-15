Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в Лас-Вегасе в 2009 году. Об этом сообщает TMZ.
По информации источника, 34-летний нападающий «старой синьоры» лично получил документы из Федерального суда США по делу 10-летней давности.
Напомним, летом 2009 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» Роналду отдыхал с друзьями в Лас-Вегасе. В одном из клубов Лас-Вегаса он познакомился с Майоргой. В тот же вечер у футболиста и модели был секс. Девушка сразу же после инцидента подала заявление в полицию об изнасиловании, не называя при этом имени мужчины, применившего по отношению к ней силу. Но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс. Осенью прошлого года полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по этому делу.
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