Источник в «Реале»: Погба не может стать самым высокооплачиваемым игроком клуба

Неназванный источник из мадридского «Реала» сообщил, что клуб не готов сделать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба самым высокооплачиваемым игроком команды.

«Если придёт Неймар или Мбаппе, мы можем легко дать им зарплату на уровне € 20 млн в год, потому что они звёзды мирового футбола. Но такой игрок, как Погба, несмотря на то что он очень хорош, не может перейти к нам и сразу же стать самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Он должен принять решение и повлиять на тех людей, которые дают ему советы», — приводит слова источника из «Реала» L'Equipe.

Нынешним летом «Реал» уже обновил свой рекорд по тратам в отдельно взятое трансферное окно, купив пятерых игроков на общую сумму в размере € 303 млн.