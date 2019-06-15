Месси — лучший игрок сезона по версии Squawka, Роналду не попал в топ-10

Портал Squawka опубликовал список топ-10 лучших футболистов Европы по итогам завершившегося сезона.

Первое место занял аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов, лучшим ассистентом Примеры, а также создал больше всех голевых моментов в обоих турнирах. Вторым признан голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, ставший победителем Лиги чемпионов. Третий — полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, в его активе чемпионский титул английской Премьер-лиги, а также победа в Лиге наций УЕФА в составе сборной Португалии.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в топ-10.

Полностью топ-10 от Squawka по итогам сезона выглядит так:

1. Лионель Месси («Барселона»)

2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

3. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

5. Френки де Йонг («Аякс»)

6. Садио Мане («Ливерпуль»)

7. Эден Азар («Челси»)

8. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

9. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

10. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)