Источник: Ди Франческо станет новым главным тренером «Сампдории»

Бывший главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо продолжит карьеру в «Сампдории», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, Ди Франческо провёл переговоры с руководством «Сампдории» и согласовал контракт с клубом, рассчитанный на 3 года. Стоит отметить, что специалисту ещё предстоит расторгнуть контракт с «Ромой». Ди Франческо был уволен после поражения римского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:3). 49-летний специалист требует у «Ромы» компенсацию за увольнение.

Ранее пост главного тренера «Сампдории» покинул Марко Джампаоло.

Ди Франческо работал в «Роме» с 2017 года. Итальянский специалист возглавлял также такие команды, как «Пескара», «Лечче» и «Сассуоло».