«Бетис» готов продать Ло Чельсо «Тоттенхэму» за £ 70 млн

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Джовани Ло Чельсо. «Шпоры» хотят приобрести игрока, но их отпугивает высокая цена, сообщает Sky Sports.

В контракте Ло Чельсо с «Бетисом» прописана опция выкупа в размере £ 88 млн (около € 99 млн). Испанский клуб готов отпустить 23-летнего аргентинца за £ 70 млн (около € 78 млн), но «Тоттенхэм» не согласен на такие условия.

Ранее сообщалось, что Джовани хочет перебраться в английскую Премьер-лигу и поработать с главным тренером «шпор» Маурисио Почеттино.

В сезоне-2018/19 Ло Чельсо забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах испанской Примеры.

«Тоттенхэм» в минувшей кампании финишировал четвёртым в турнирной таблице английской Премьер-Лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов.