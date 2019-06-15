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Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019 U20, обыграв в финале Южную Корею

Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019 U20, обыграв в финале Южную Корею
Футбол / Прочие турниры 0

В Лодзи (Польша) на стадионе «Видзева» состоялся финал плей-офф чемпионата мира — 2019 среди игроков до 20 лет. В матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Победу со счётом 3:1 одержали украинские футболисты.

Автором первого гола стал полузащитник Южной Кореи Ли Кан Ин, реализовавший пенальти на 5-й минуте встречи. До перерыва счёт сравнял украинский нападающий Владислав Супряга. В начале второго тайма Супряга вывел жёлто-синих вперёд после передачи защитника Ефима Конопли. На 89-й минуте преимущество Украины увеличил хавбек Георгий Цитаишвили.

Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019. Подопечные Александра Петракова завершили турнир без поражений. На групповом этапе они одержали две победы и один раз сыграли вничью, а в плей-офф записали в свой актив четыре виктории.

U20 ЧМ-2019 - финальный раунд. Финал
15 июня 2019, суббота. 19:00 МСК
Украина U20
3 : 1
Южная Корея U20
0:1 – Ин – 5 (пен), 1:1 – Супряга – 34, 2:1 – Супряга – 53, 3:1 – Цитаишвили – 89
Лунин покинул расположение сборной Украины на ЧМ-2019 U20
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