Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019 U20, обыграв в финале Южную Корею

В Лодзи (Польша) на стадионе «Видзева» состоялся финал плей-офф чемпионата мира — 2019 среди игроков до 20 лет. В матче приняли участие сборные Украины и Южной Кореи. Победу со счётом 3:1 одержали украинские футболисты.

Автором первого гола стал полузащитник Южной Кореи Ли Кан Ин, реализовавший пенальти на 5-й минуте встречи. До перерыва счёт сравнял украинский нападающий Владислав Супряга. В начале второго тайма Супряга вывел жёлто-синих вперёд после передачи защитника Ефима Конопли. На 89-й минуте преимущество Украины увеличил хавбек Георгий Цитаишвили.

Сборная Украины стала победителем ЧМ-2019. Подопечные Александра Петракова завершили турнир без поражений. На групповом этапе они одержали две победы и один раз сыграли вничью, а в плей-офф записали в свой актив четыре виктории.