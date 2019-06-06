Лунин покинул расположение сборной Украины на ЧМ-2019 U20

Голкипер Реала» Андрей Лунин покинул расположение сборной Украины U20, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Он был вызван в национальную команду Украины и будет готовиться к матчам отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сербией и Люксембургом.

«1/4 финала – топ. Продолжать работать и верить. Спасибо, команда, за это время, победы и эмоции. Удачи и хорошей подготовки, чтобы сделать всё для полуфинала», — написал Лунин на своей странице в «инстаграме».

Отметим, что Лунин являлся основным вратарём сборной Украины U20 на турнире. На его счету отражённый пенальти в матче последнего тура группового раунда с Нигерией (1:1).

В 1/4 финала чемпионата мира U20 соперником Украины станет сборная Колумбии. Матч состоится завтра, 7 июня.

Чемпионат мира U20 завершится 15 июня. Финальный матч пройдёт на Муниципальном стадионе Видзева в Лодзи (Польша).