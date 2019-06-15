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Стали известны претенденты на награду Golden Boy

Стали известны претенденты на награду Golden Boy
Футбол / Прочие турниры 0

Издание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе в 2019 году. Обладатель награды Golden Boy не может быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. Победитель выбирается посредством голосования журналистов ведущих спортивных изданий.

В число претендентов на награду попали такие именитые футболисты, как Маттейс де Лигт («Аякс»), Винисиус, Андрей Лунин (оба — «Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендузи («Аренал»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д), Кай Хаверц («Байер»), Мойзе Кин («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан») и другие. Всего в списке 100 игроков. Стоит отметить, что в число претендентов не попал ни один российский футболист.

Напомним, в 2018 году премию Golden Boy получил защитник амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт.

Источник: Tuttosport

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