Сборная Венесуэлы сыграла вничью с Перу в матче Кубка Америки

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Венесуэлы встречалась с национальной командой Перу. Игра прошла на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри и завершилась ничьей со счётом 0:0.



На 75-й минуте главный арбитр встречи Вильмар Рольдан Перес показал вторую жёлтую карточку полузащитнику сборной Венесуэлы Луису Дель Пино, который был вынужден покинуть поле и оставить свою команду в меньшинстве.



Сборные Венесуэлы и Перу выступают в группе А. После 1-го тура лидером группы А является Бразилия, которая накануне обыграла сборную Боливии со счётом 3:0. В следующем туре национальная команда Венесуэлы проведёт матч со сборной Бразилии 19 июня, а команда Перу в этот же день сыграет со сборной Боливии.