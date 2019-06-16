Сборная Венесуэлы сыграла вничью с Перу в матче Кубка Америки
В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Венесуэлы встречалась с национальной командой Перу. Игра прошла на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри и завершилась ничьей со счётом 0:0.
На 75-й минуте главный арбитр встречи Вильмар Рольдан Перес показал вторую жёлтую карточку полузащитнику сборной Венесуэлы Луису Дель Пино, который был вынужден покинуть поле и оставить свою команду в меньшинстве.
Сборные Венесуэлы и Перу выступают в группе А. После 1-го тура лидером группы А является Бразилия, которая накануне обыграла сборную Боливии со счётом 3:0. В следующем туре национальная команда Венесуэлы проведёт матч со сборной Бразилии 19 июня, а команда Перу в этот же день сыграет со сборной Боливии.
- 16 июня 2019
-
00:24
-
00:19
-
00:06
-
00:03
- 15 июня 2019
-
23:34
-
23:32
-
22:58
-
22:50
-
22:42
-
22:40
-
22:28
-
22:13
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:41
-
21:22
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:35
-
20:24
-
20:05
-
19:51
-
19:35
-
19:22
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:49
-
18:42
-
18:32
-
18:16
-
18:09
-
17:59
Партнерский контент