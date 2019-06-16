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Сборная Венесуэлы сыграла вничью с Перу в матче Кубка Америки

Сборная Венесуэлы сыграла вничью с Перу в матче Кубка Америки
Футбол / Южная Америка 0

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Венесуэлы встречалась с национальной командой Перу. Игра прошла на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри и завершилась ничьей со счётом 0:0.

На 75-й минуте главный арбитр встречи Вильмар Рольдан Перес показал вторую жёлтую карточку полузащитнику сборной Венесуэлы Луису Дель Пино, который был вынужден покинуть поле и оставить свою команду в меньшинстве.

Сборные Венесуэлы и Перу выступают в группе А. После 1-го тура лидером группы А является Бразилия, которая накануне обыграла сборную Боливии со счётом 3:0. В следующем туре национальная команда Венесуэлы проведёт матч со сборной Бразилии 19 июня, а команда Перу в этот же день сыграет со сборной Боливии.

Кубок Америки
15 июня 2019, суббота. 22:00 МСК
Венесуэла
0 : 0
Перу
Удаления: Дель Пино, 75 – нет
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